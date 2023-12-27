«Водитель погиб на месте, две пассажирки в реанимации». Водитель BMW погиб в ДТП в Логойском районе

Смертельная авария произошла 26 декабря на трассе Р-66 около 17.00 часов. По предварительной информации, на восемнадцатом километре автомагистрали 48-летний житель Смолевичского района не справился с управлением, и его «БМВ» выехало на встречную полосу, где в тот момент ехал трактор с прицепом. Избежать столкновения не удалось.