«Водитель погиб на месте, две пассажирки в реанимации». Водитель BMW погиб в ДТП в Логойском районе

В Логойском районе водитель «БМВ» погиб на месте после столкновения с трактором, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Смертельная авария произошла 26 декабря на трассе Р-66 около 17.00 часов. По предварительной информации, на восемнадцатом километре автомагистрали 48-летний житель Смолевичского района не справился с управлением, и его «БМВ» выехало на встречную полосу, где в тот момент ехал трактор с прицепом. Избежать столкновения не удалось.
Водитель «БМВ» погиб на месте, две его пассажирки с тяжелыми травмами госпитализированы. В аварии 27-летний тракторист из Логойска не пострадал.