Мальчик пропал в Акмолинской области

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в отдел полиции Ерейментауского района обратился местный житель с просьбой оказать содействие в поиске сына Ильи Серобаба 2011 года рождения, который в вечернее время 26 декабря ушел из дома и до обращения отца в полицию не вернулся.