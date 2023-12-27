Мальчик пропал в Акмолинской области

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в отдел полиции Ерейментауского района обратился местный житель с просьбой оказать содействие в поиске сына Ильи Серобаба 2011 года рождения, который в вечернее время 26 декабря ушел из дома и до обращения отца в полицию не вернулся.
На поиски без вести пропавшего мальчика был незамедлительно ориентирован личный состав отдела полиции, приданные силы, сотрудники местных исполнительных органов, органов образования и общественность.
Информация о без вести пропавшем и ориентировки направлены во все территориальные подразделения департамента полиции и соседние регионы. Проводятся поисковые мероприятия.
Приметы мальчика: рост 130−140 см, худощавого телосложения, волосы прямые светлые, губы тонкие, подбородок прямой, глаза карие. Был одет в черную куртку, болоньевые брюки синего цвета, обувь черного цвета.
«Департамент полиции Акмолинской области обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, срочно сообщить на линию 102, либо по следующим номерам: 8 (716 33) 2−18−77, 2−12−52, сот.: 8 776 284 93 86», — обратились в ведомстве.
На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию «быстрый набор» в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома; выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.