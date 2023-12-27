Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задержали на 8 часов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Напомним, что вылет самолета авиакомпании «Икар» должен был состояться 26 декабря в 16:15. Однако его перенесли на 21:00 по техническим причинам. На рейс было зарегистрировано 190 пассажиров.
По итогу самолет вылетел в 00:36 27 декабря. Задержка составила 8 часов 21 минуту. На это время перевозчик оказал услуги пассажирам «в соответствии с федеральными авиационными правилами».
На место также выезжал помощник Нижегородского транспортного прокурора. Жалоб и обращений к ним не поступило.