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Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задержали на 8 часов

Самолет вылетел в 00:36.
Источник: Нижегородская правда

Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задержали на 8 часов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, что вылет самолета авиакомпании «Икар» должен был состояться 26 декабря в 16:15. Однако его перенесли на 21:00 по техническим причинам. На рейс было зарегистрировано 190 пассажиров.

По итогу самолет вылетел в 00:36 27 декабря. Задержка составила 8 часов 21 минуту. На это время перевозчик оказал услуги пассажирам «в соответствии с федеральными авиационными правилами».

На место также выезжал помощник Нижегородского транспортного прокурора. Жалоб и обращений к ним не поступило.