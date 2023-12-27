В Ташкенте задержали инспектора районного ОВД и сотрудника кадастрового агентства при получении взятки — видео

Выяснилось, что задержанный пообещал помочь гражданину, осужденному на 7 лет за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, перевестись из исправительной колонии в Навои в ИК в Чирчике. Он был задержан при получении $4 тысяч.