В Ташкенте задержали инспектора районного ОВД и сотрудника кадастрового агентства при получении взятки — видео

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Ташкентского городского управления СГБ и Департамента при Генпрокуратуре, был задержан старший инспектор УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента.
Выяснилось, что задержанный пообещал помочь гражданину, осужденному на 7 лет за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, перевестись из исправительной колонии в Навои в ИК в Чирчике. Он был задержан при получении $4 тысяч.
Также был задержан главный специалист Агентства по кадастру при Министерстве экономики и финансов при получении взятки. Он пообещал за $6 тысяч помочь в решении вопроса о невозбуждении уголовного дела через своих высокопоставленных знакомых.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.