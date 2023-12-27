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В Ташкенте задержали инспектора районного ОВД и сотрудника кадастрового агентства при получении взятки — видео

Сотрудник Агентства по кадастру обещал решить вопрос о невозбуждении уголовного дела, инспектор — с переводом задержанного из одной исправительной колонии в другую.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Ташкентского городского управления СГБ и Департамента при Генпрокуратуре, был задержан старший инспектор УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента.

Выяснилось, что задержанный пообещал помочь гражданину, осужденному на 7 лет за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, перевестись из исправительной колонии в Навои в ИК в Чирчике. Он был задержан при получении $4 тысяч.

Также был задержан главный специалист Агентства по кадастру при Министерстве экономики и финансов при получении взятки. Он пообещал за $6 тысяч помочь в решении вопроса о невозбуждении уголовного дела через своих высокопоставленных знакомых.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.

Прокуратура