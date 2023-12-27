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Хабаровчанин из ревности порезал шины машины своего соперника

Уголовное дело направлено в суд.
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Источник: AP 2023

Хабаровчанин из ревности порезал шины машины своего соперника, сообщает прокуратура Хабаровского края.

В октябре этого года мужчина из ревности порезал ножом колеса и повредил стоп-сигналы автомобиля «Тойота Премио».

«Прокурор Верхнебуреинского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Уголовное дело направлено в Верхнебуреинский районный суд.