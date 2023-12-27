Хабаровчанин из ревности порезал шины машины своего соперника, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В октябре этого года мужчина из ревности порезал ножом колеса и повредил стоп-сигналы автомобиля «Тойота Премио».
«Прокурор Верхнебуреинского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Уголовное дело направлено в Верхнебуреинский районный суд.