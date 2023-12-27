«Имение» экс-судьи Ефанова на Поджабном ушло в собственность государства

Согласно депутату Хинштейну, ООО «Эра» незаконно получило эту территорию, выводя ее из муниципальной собственности. При этом, по его словам, участок, оцененный в 4 миллиарда рублей, был передан компании всего за 46 миллионов рублей. Суд также наложил арест на землю.