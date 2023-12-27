«Имение» экс-судьи Ефанова на Поджабном ушло в собственность государства

Суд вынес решение по иску, связанному с возможным незаконным выводом земель на острове Поджабном. Истцом выступила Генпрокуратура, а ответчиком — ООО «Эра», которое ассоциируется с бывшим председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым.
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в полном объеме.
Депутат Государственной думы от Самарской области, Александр Хинштейн, отметил, что служители Фемиды приняли решение в пользу Генпрокуратуры.
Процесс начался в Самарском районном суде в начале декабря, где Генпрокуратура выступила истцом, а ООО «Эра» — ответчиком. Владельцы строений на острове теперь обязаны демонтировать их, а спорный участок площадью около 40 гектаров переходит в государственную собственность.
Согласно депутату Хинштейну, ООО «Эра» незаконно получило эту территорию, выводя ее из муниципальной собственности. При этом, по его словам, участок, оцененный в 4 миллиарда рублей, был передан компании всего за 46 миллионов рублей. Суд также наложил арест на землю.
Этот судебный процесс стал продолжением скандала вокруг передачи земель на острове Поджабном. Генпрокуратура добилась изъятия земель на «самарской Рублевке», а директора «Эры» арестовали из-за возможного участия в афере. Теперь решение суда касается и спорного участка на острове.