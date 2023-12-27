Пропавшего мальчика нашли в железнодорожной будке в Акмолинской области

Как отметили в пресс-службе ведомства, все сотрудники отдела полиции были подняты по тревоге и ориентированы на розыск ребенка. Стражами порядка были организованы масштабные поисковые и оперативно-розыскные мероприятия, к которым присоединились представители государственных органов и волонтеры. В течение нескольких часов полицейские отрабатывали возможные места нахождения несовершеннолетнего, поиски велись и в близлежащих населенных пунктах.
«27 декабря около 10 часов 43 минут утра в полицию поступило сообщение о том, что мальчик обнаружен в железнодорожной будке, в которую он зашел после того, как заблудился. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено», — отметили в ДП Акмолинской области.
Департамент полиции выразил благодарность всем, кто не остался равнодушным и принял участие в поисках мальчика.
Напомним, 26 декабря в отдел полиции Ерейментауского района обратился отец и сообщил, что его сын 2011 года рождения ушел из дома и не вернулся. Правоохранители организовали поиски пропавшего мальчика. На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию «быстрый набор» в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.