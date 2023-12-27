Пропавшего мальчика нашли в железнодорожной будке в Акмолинской области

«27 декабря около 10 часов 43 минут утра в полицию поступило сообщение о том, что мальчик обнаружен в железнодорожной будке, в которую он зашел после того, как заблудился. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено», — отметили в ДП Акмолинской области.