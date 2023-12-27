В Перми третий день ищут девочку с каштановыми волосами. Фото

«Пропала Анна Антоничева. 24 декабря 2023 года ушла из дома с. Гамово Пермского района Пермского края. По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Приметы: голубые глаза, каштановые волосы, худощавое телосложение», — сказано в сообщении.
Уточняется, что у девочки рост 160 см. На вид ей 15−16 лет. Она была одета в длинную светло-голубую куртку, на голове — бирюзовая шапка, на шее — шарф такого же цвета. На ноги Анна надела желтые штаны и бордовые кроссовки. Всех, кто знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.
Для поисков девушки ищут добровольцев.