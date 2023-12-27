На птицефабрике под Омском подростка затянуло на ленту: у него оторвана рука и травмирована голова

Трагедия случилась днём, 26 декабря, на ООО «Птицефабрика Любинская». По данным СК РФ по Омской области, 17-летнего рабочего во время работ по техническому обслуживанию транспортировочной ленты затянуло в механизм. Подросток получил тяжелейшие травмы в виде ампутации руки, травмы плечевого пояса и открытой черепно-мозговой травмы.