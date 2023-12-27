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Молитва в память о погибших при обрушении дома пройдёт в Магнитогорске

Горожан приглашают в кафедральный собор 31 декабря.

Совместная молитва в память о жертвах трагедии на проспекте Карла Маркса пройдёт в Челябинской области 31 декабря. Об этом сообщили в Магнитогорской епархии.

Горожан приглашают в 11 часов в Кафедральный собор Вознесения Христова, где состоится лития по усопшим.

Напомним, ЧП в жилом доме на улице Карла Маркса случилось ранним утром в последний день 2018 года. Из-за взрыва обрушился один из подъездов, погибли 39 человек. Настоящим новогодним чудом стало спасение 11-месячного Вани Фокина. Для сотрудников, доставших мальчика из-под завалов, стало традицией навещать его в канун Нового года.

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