Молитва в память о погибших при обрушении дома пройдёт в Магнитогорске

Напомним, ЧП в жилом доме на улице Карла Маркса случилось ранним утром в последний день 2018 года. Из-за взрыва обрушился один из подъездов, погибли 39 человек. Настоящим новогодним чудом стало спасение 11-месячного Вани Фокина. Для сотрудников, доставших мальчика из-под завалов, стало традицией навещать его в канун Нового года.