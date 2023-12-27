В Ростове на Западном рядом со школой нашли тело мужчины

В Ростове рядом с одной из школ Западного жилого массива местные жители нашли тело мужчины — он лежал возле забора учебного заведения. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
В донском следкоме информацию о найденном теле мужчины подтвердили.
— Проводится проверка, мужчина без признаков криминальной смерти, — уточнили в следкоме.
Напомним, что в Ростове приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы местную жительницу, которая убила своего супруга. Во дворе многоэтажки она поругалась с мужем, после чего ударила его ножом в шею. От полученной травмы он сразу же скончался.