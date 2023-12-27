На донской трассе погиб водитель

Сегодня, 27 декабря, на 5 км + 100 м на автодороге «Каменск-Шахтинский — станица Репная — хутор Верхнеясеновский», в результате опрокидывания и возгорания автомобиля погиб водитель. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.