Найдены останки минского бизнесмена, пропавшего 25 лет назад. Идет следствие

По данным следствия, 31 декабря 1997 года 40-летний столичный предприниматель вышел из дома на встречу со своим компаньоном и бесследно исчез.
Летом 1996 года приятели стали заниматься бизнесом, для развития которого брали деньги в долг под проценты. Осенью 1997 года наступал срок возврата займа в размере $60 тыс. одному из знакомых, но вернуть его партнеры не могли из-за трудностей. Несколько дней вестей от пропавшего не было, а 3 января 1998 года мужчина стал звонить своим родственникам и знакомым с просьбой одолжить $53 тыс. Он отказывался обозначить свое местоположение и обещал рассказать все позже. После 10 января бизнесмен перестал выходить на связь, и его супруга обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники милиции приступили к поиску пропавшего. В первую очередь был опрошен его бизнес-партнер, на встречу к которому направлялся мужчина. С его слов, встреча не состоялась. Зацепок, которые бы вели к коммерсанту, найти не удалось.
Неожиданный поворот дело приняло в феврале 1998 года. Двое знакомых, которым исчезнувший должен был крупную сумму, получили посылки со взрывными устройствами. Благодаря слаженным действиям правоохранителей бандероли были изъяты и разминированы. С внутренней упаковки одной из них снят след пальца руки, однако установить, кому именно он принадлежал, в то время не удалось. Подозрения пали на пропавшего бизнесмена, поскольку у него с получателями взрывоопасных посылок были напряженные отношения из-за большого долга, который мужчина не возвращал. Правоохранители искали минчанина как на территории Беларуси, так и за ее пределами, однако установить его местонахождение не удалось. По факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело.
В 2023 году следователи получили информацию о совпадении найденного в 1998 году следа руки с отпечатком пальца жителя Гомельской области 1973 года рождения. Известно, что он вместе с подельником в 90-х состоял в преступной группировке, действовавшей в том числе на территории столицы. В 2001 году мужчин осудили за захват заложника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий была установлена причастность задержанных и четверых других лиц, в том числе бизнес-партнера, к исчезновению столичного предпринимателя 25 лет назад.
Согласно материалам дела, сценарий встречи с компаньоном был разработан заранее. Напарника пропавшего бизнесмена не устраивали бесконечные долги, и он решил уладить финансовые вопросы радикальным способом. В назначенное время мужчины встретились и отправились на съемную квартиру на ул. Рафиева, где их уже ждали коллекторы. Должника связали, удерживали и периодически заставляли просить у родных и знакомых денег. Следователи также установили, что посылки со взрывчаткой его бывшим коллегам отправляли сами фигуранты, чтобы отвлечь внимание правоохранителей от исчезновения минского бизнесмена и создать видимость, что он умышленно скрылся, взяв крупную сумму взаймы, и хотел избавиться от кредиторов.
В лесном массиве на территории Минской области правоохранители нашли место, где похитители закопали тело пропавшего предпринимателя. В ходе дальнейшей работы с привлечением военнослужащих внутренних войск обнаружены скелетированные человеческие останки. Фрагменты направлены в УГКСЭ по Минску для экспертных исследований. Судебным экспертам предстоит ответить на ряд вопросов, касающихся давности наступления смерти и захоронения, характера и тяжести имеющихся на костях повреждений, а также наличию либо отсутствию их прямой причинной связи со смертью человека. Окончательное подтверждение принадлежности обнаруженных останков мужчине, считавшимся без вести пропавшим на протяжении 25 лет, дадут судебные эксперты-генетики центрального аппарата ГКСЭ.
По уголовному делу задержаны шесть человек, причастных к безвестному исчезновению коммерсанта, покушению на убийство двух его знакомых, краже, грабежу и хулиганству. Фигуранты — мужчины в возрасте от 46 до 66 лет. К пяти из обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана после завершения расследования.