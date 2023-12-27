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Найдены останки минского бизнесмена, пропавшего 25 лет назад. Идет следствие

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены обстоятельства безвестного исчезновения бизнесмена в 1997 году. 25 лет назад мужчина, задолжавший крупную сумму кредиторам, ушел на встречу с компаньоном по бизнесу и так и не вернулся. Он несколько раз выходил на связь с близкими, прося одолжить ему тысячи долларов. Некоторое время спустя якобы от его имени кредиторы получили бандероли со взрывчаткой. Правоохранители предотвратили убийства, но найти бизнесмена им не удалось. До недавнего времени он считался без вести пропавшим. Подробностями расследования уголовного дела с БЕЛТА поделились в группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску.

По данным следствия, 31 декабря 1997 года 40-летний столичный предприниматель вышел из дома на встречу со своим компаньоном и бесследно исчез.

Летом 1996 года приятели стали заниматься бизнесом, для развития которого брали деньги в долг под проценты. Осенью 1997 года наступал срок возврата займа в размере $60 тыс. одному из знакомых, но вернуть его партнеры не могли из-за трудностей. Несколько дней вестей от пропавшего не было, а 3 января 1998 года мужчина стал звонить своим родственникам и знакомым с просьбой одолжить $53 тыс. Он отказывался обозначить свое местоположение и обещал рассказать все позже. После 10 января бизнесмен перестал выходить на связь, и его супруга обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники милиции приступили к поиску пропавшего. В первую очередь был опрошен его бизнес-партнер, на встречу к которому направлялся мужчина. С его слов, встреча не состоялась. Зацепок, которые бы вели к коммерсанту, найти не удалось.

Неожиданный поворот дело приняло в феврале 1998 года. Двое знакомых, которым исчезнувший должен был крупную сумму, получили посылки со взрывными устройствами. Благодаря слаженным действиям правоохранителей бандероли были изъяты и разминированы. С внутренней упаковки одной из них снят след пальца руки, однако установить, кому именно он принадлежал, в то время не удалось. Подозрения пали на пропавшего бизнесмена, поскольку у него с получателями взрывоопасных посылок были напряженные отношения из-за большого долга, который мужчина не возвращал. Правоохранители искали минчанина как на территории Беларуси, так и за ее пределами, однако установить его местонахождение не удалось. По факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело.

В 2023 году следователи получили информацию о совпадении найденного в 1998 году следа руки с отпечатком пальца жителя Гомельской области 1973 года рождения. Известно, что он вместе с подельником в 90-х состоял в преступной группировке, действовавшей в том числе на территории столицы. В 2001 году мужчин осудили за захват заложника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий была установлена причастность задержанных и четверых других лиц, в том числе бизнес-партнера, к исчезновению столичного предпринимателя 25 лет назад.

Согласно материалам дела, сценарий встречи с компаньоном был разработан заранее. Напарника пропавшего бизнесмена не устраивали бесконечные долги, и он решил уладить финансовые вопросы радикальным способом. В назначенное время мужчины встретились и отправились на съемную квартиру на ул. Рафиева, где их уже ждали коллекторы. Должника связали, удерживали и периодически заставляли просить у родных и знакомых денег. Следователи также установили, что посылки со взрывчаткой его бывшим коллегам отправляли сами фигуранты, чтобы отвлечь внимание правоохранителей от исчезновения минского бизнесмена и создать видимость, что он умышленно скрылся, взяв крупную сумму взаймы, и хотел избавиться от кредиторов.

В лесном массиве на территории Минской области правоохранители нашли место, где похитители закопали тело пропавшего предпринимателя. В ходе дальнейшей работы с привлечением военнослужащих внутренних войск обнаружены скелетированные человеческие останки. Фрагменты направлены в УГКСЭ по Минску для экспертных исследований. Судебным экспертам предстоит ответить на ряд вопросов, касающихся давности наступления смерти и захоронения, характера и тяжести имеющихся на костях повреждений, а также наличию либо отсутствию их прямой причинной связи со смертью человека. Окончательное подтверждение принадлежности обнаруженных останков мужчине, считавшимся без вести пропавшим на протяжении 25 лет, дадут судебные эксперты-генетики центрального аппарата ГКСЭ.

По уголовному делу задержаны шесть человек, причастных к безвестному исчезновению коммерсанта, покушению на убийство двух его знакомых, краже, грабежу и хулиганству. Фигуранты — мужчины в возрасте от 46 до 66 лет. К пяти из обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана после завершения расследования.