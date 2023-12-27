Найдены останки минского бизнесмена, пропавшего 25 лет назад. Идет следствие

Летом 1996 года приятели стали заниматься бизнесом, для развития которого брали деньги в долг под проценты. Осенью 1997 года наступал срок возврата займа в размере $60 тыс. одному из знакомых, но вернуть его партнеры не могли из-за трудностей. Несколько дней вестей от пропавшего не было, а 3 января 1998 года мужчина стал звонить своим родственникам и знакомым с просьбой одолжить $53 тыс. Он отказывался обозначить свое местоположение и обещал рассказать все позже. После 10 января бизнесмен перестал выходить на связь, и его супруга обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники милиции приступили к поиску пропавшего. В первую очередь был опрошен его бизнес-партнер, на встречу к которому направлялся мужчина. С его слов, встреча не состоялась. Зацепок, которые бы вели к коммерсанту, найти не удалось.