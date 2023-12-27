СБДД: автомобили пьяных водителей конфисковывать не будут

Служба безопасности дорожного движения опровергла слухи, распространившиеся в соцсетях о том, что транспортные средства, которыми управляют водители в состоянии алкогольного опьянения, будут конфисковывать в пользу государства.
«В Узбекистане разработали проект по усилению ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В проекте предложили установить уголовную ответственность за нарушение, если оно совершается повторно», — отметили в пресс-службе СБДД.
Но данный законопроект не предлагает конфисковать транспортное средство в пользу государства в качестве наказания за вождение в нетрезвом виде.
СБДД просит пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию и не вводить общественность в заблуждение.
Напомним, что штраф за управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения составляет 25 БРВ (8 500 000 сумов) с лишением прав на срок от 1,5 до 3 лет.