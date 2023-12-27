Столичный СК возбудил дело после нападения иностранца на полицейского

По данным следствия, гражданин Узбекистана находился в комнате полиции в вестибюле станции «Саларьево» и попытался сбежать, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности за другое нарушение. Полицейский попытался остановить его, на что задержанный применил насилие.