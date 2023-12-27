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Столичный СК возбудил дело после нападения иностранца на полицейского

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении мужчины, который напал на полицейского на станции метро «Саларьево» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.
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Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, гражданин Узбекистана находился в комнате полиции в вестибюле станции «Саларьево» и попытался сбежать, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности за другое нарушение. Полицейский попытался остановить его, на что задержанный применил насилие.

Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК