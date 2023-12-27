В Казани завели дело на блогера, катавшего сына на лыжах по дороге

В Казани блогер Булат Закиров (Bolt) прокатил по центру города своего сына, который, стоя на лыжах, держался за трос от автомобиля. Видео мужчина опубликовал в соцсетях.
В ГИБДД города отреагировали на публикацию и возбудили административное дело в отношении блогера. На Закирова наложат штраф, предусмотренный законом, сообщает «Бизнес Online».
Кроме того, блогер выложил видео как сам катается на сноуборде по площади Тысячелетия, назвав подобные заезды «доброй традицией».
Ранее депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов призвал принять извинения звезд после «голой» вечеринки Ивлеевой.