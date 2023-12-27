Пушилин рассказал о значении освобождения Марьинки

27 декабря главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил, что Марьинка находится под контролем российских Вооруженных сил. Он также заявил, что города «больше нет». По словам Залужного, ВСУ отошли с западных окраин города. В некоторых местах украинские военные окопались в окрестностях Марьинки, а в других немного дальше.