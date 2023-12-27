Пушилин рассказал о значении освобождения Марьинки

«Для нас в целом-то это очень важное событие, то, что Маринка освобождена, это позволит хоть в какой-то части уже, по крайней мере нескольким районам Донецка, вздохнуть», — отметил Пушилин.
По словам главы ДНР, теперь Кировский и Петровский районы республики будут меньше «принимать на себя снарядов противника, которые прилетали все эти девять лет». Обстрелы ДНР часто велись из района Марьинки.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ о полном освобождении Марьинки 25 декабря. По словам Путина, взломав этот укрепрайон, российские войска получили возможность выходить на более широкие оперативные пространства.
27 декабря главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил, что Марьинка находится под контролем российских Вооруженных сил. Он также заявил, что города «больше нет». По словам Залужного, ВСУ отошли с западных окраин города. В некоторых местах украинские военные окопались в окрестностях Марьинки, а в других немного дальше.