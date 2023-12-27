Два человека погибли после лобового ДТП в Дивеевском округе

Дорожная трагедия произошла сегодня, 27 декабря, на автодороге Выездное-Дивеево-Сатис в Дивеевском округе возле Ореховца. Как сообщили в областном УГИБДД, предварительно, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» при обгоне не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой ехал автомобиль «Лада Ларгус» с 47-летним мужчиной за рулём.