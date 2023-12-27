Два человека погибли после лобового ДТП в Дивеевском округе

Дорожная трагедия произошла сегодня, 27 декабря, на автодороге Выездное-Дивеево-Сатис в Дивеевском округе возле Ореховца. Как сообщили в областном УГИБДД, предварительно, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» при обгоне не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой ехал автомобиль «Лада Ларгус» с 47-летним мужчиной за рулём.
Произошло сильнейшее лобовое столкновение. Водителя «девятки» и двух 21-летних пассажиров увезли в больницу. Ещё один пассажир погиб на месте, ему было 19 лет.
В УГИБДД сообщили, что один из пострадавших умер в больнице.
Все обстоятельства ДТП выясняются. Местные жители пишут в соцсетях, что среди тех, кто находился в машине, были два брата из Дивеева, 19-ти и 22-х лет.
Юлия ПОЛЯКОВА.