Умер сценарист Юрий Арабов

Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. В 1980 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, дебютировал в кинематографе фильмом «Одинокий голос человека» (1978, вышел на экраны в 1987). Арабов был соавтором Сокурова, написал сценарии к 12 его фильмам, среди которых, в частности, картины «Телец», «Солнце», «Фауст» и «Молох», за который Арабов получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 1999 году.