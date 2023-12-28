Бастрыкину доложат о деле с похищением двоих школьников в Петербурге

Днем 27 декабря Петербург взбудоражила новость — пропали двое школьников. Оказалось, что их похитила местная жительница. Она пригласила ребятишек к себе под предлогом попить чай. Но когда они зашли, заперла квартиру и начала издеваться над ними — избивала предметом, похожим на нунчаки, а также брызнула в рот одного из мальчиков газовый баллончик. Сейчас школьникам уже ничего не угрожает. Женщину задержали. Также на нее завели уголовное дело о похищении и незаконном лишении свободы человека. А за расследованием теперь следит глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.