В Приморье около недели назад пропала 14-летняя школьница

Отряд «ПримПоиск» опубликовал объявление о поиске 14-летней Виктории Ш. Девочка ушла 23 декабря из дома в Артеме, расположенном на Первой Западной улице, и так и не вернулась, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
У Вики темно-русые волосы с бордовым оттенком, рост 165 сантиметров и среднее телосложение. В последний раз ее видели в черной куртке с капюшоном и белых кроссовках.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:
8 (42337) 4−72−47, 4−72−01, 102 или 112 — полиция 8 924 009 92 21;
8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).