Росавиация классифицировала посадку Ан-24 на реку как серьезный инцидент

Инцидент произошел в 3:45 по московскому времени. Самолет, который выполнял рейс из Якутска, сел на речную косу, которая находится правее взлетно-посадочной полосы. В 4:30 пассажиров доставили в аэропорт, никто не пострадал.
Поселок Зырянка находится на левом берегу реки Колыма при впадении реки Ясачная.
Решение о буксировке Ан-24 будет принято позже. Предварительно, самолет не получил повреждений. Аэропорт Зырянка работает штатно. По данным прокуратуры, самолет приземлился вне взлетно-посадочной полосы в результате ошибки экипажа. По факту произошедшего проводится проверка.
Леонид Уварчев