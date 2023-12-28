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Росавиация классифицировала посадку Ан-24 на реку как серьезный инцидент

Посадка самолета Ан-24 «Полярных авиалиний» на замерзшую реку классифицирована как серьезный авиационный инцидент, сообщила Росавиация. Территориальное управление ведомства создает комиссию. На борту самолета во время инцидента было 34 человека: 30 пассажиров, включая двух детей, и 4 члена экипажа.
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Источник: AP 2023

Инцидент произошел в 3:45 по московскому времени. Самолет, который выполнял рейс из Якутска, сел на речную косу, которая находится правее взлетно-посадочной полосы. В 4:30 пассажиров доставили в аэропорт, никто не пострадал.

Поселок Зырянка находится на левом берегу реки Колыма при впадении реки Ясачная.

Решение о буксировке Ан-24 будет принято позже. Предварительно, самолет не получил повреждений. Аэропорт Зырянка работает штатно. По данным прокуратуры, самолет приземлился вне взлетно-посадочной полосы в результате ошибки экипажа. По факту произошедшего проводится проверка.

Леонид Уварчев