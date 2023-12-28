У шелеховчанина «продлили» сим-карту и украли 1,3 миллиона

Сначала мужчине позвонили якобы сотрудники сотового оператора, которые предложили продлить договор на оказание услуг связи. Его попросили назвать код из СМС и паспортные данные. Следом позвонил «представитель государственной структуры», который сказал, что из-за утечки данных сейчас преступники оформляют на шелеховчанина кредит в несколько миллионов рублей. Дело будет передано в правоохранительные органы.