У шелеховчанина «продлили» сим-карту и украли 1,3 миллиона

Сначала мужчине позвонили якобы сотрудники сотового оператора, которые предложили продлить договор на оказание услуг связи. Его попросили назвать код из СМС и паспортные данные. Следом позвонил «представитель государственной структуры», который сказал, что из-за утечки данных сейчас преступники оформляют на шелеховчанина кредит в несколько миллионов рублей. Дело будет передано в правоохранительные органы.
Потом позвонил «полицейский», который прямо по телефону выписал повестку и велел явиться для дачи объяснений. И полицейский же отправил инструкцию для предотвращения мошенничества. По ней нужно было взять в кредит 1,3 миллиона рублей, перевести на указанный счёт и уничтожить банковскую карту.
И шелеховчанин выполнил все указания «инструкции». Полиция возбудила уголовное дело.