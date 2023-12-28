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Бензовоз перевернулся на трассе в Жигаловском районе

Бензовоз перевернулся на трассе в Жигаловском районе. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
Источник: ТК Город

Предварительно полицейскими установлено, что утром в Жигаловском районе Иркутской области на 19 километре региональной трассы «Жигалово-Казачинское» 36-летний водитель большегруза FOTON, перевозивший дизельное топливо, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате случившегося произошло повреждение цистерны с последующим розливом горючего, количество которого в настоящий момент уточняется. Сам водитель не пострадал.

Сотрудниками полиции выясняются причини и условия произошедшего, осуществляется регулирование дорожного движения.