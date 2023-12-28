Незаконные елочные базары выявили в ходе рейдов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация города.
Так, торговая точка была обнаружена на рынке «Заречный». На продавца составили два административных протокола, а деревья изъяли до решения суда.
«Далее материалы передаются в суд, и по решению суда для владельца будет определена мера взыскания — либо предупреждение, либо штрафные санкции, изъятые елки ему будут также возвращены», — отметил начальник Ленинского отдела управления административно-технического контроля администрации Андрей Коробко.
Кроме того, за незаконную торговлю предусмотрен штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей для граждан, от пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц и от двадцати до пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц.
Отмечается, что в этом году законные торговые площадки находятся только в Автозаводском, Нижегородском и Приокском районах.