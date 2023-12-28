На трассе в Воронежской области опрокинулась фура с морскими обитателями

В Каменском районе на трассе «Воронеж — Луганск» опрокинулась фура с морепродуктами. О происшествии сообщили в региональном УМВД.
По уточненной информации ведомства, инспекторы обнаружили перевернувшуюся фуру во время патрулирования. По словам 35-летнего водителя грузовика, он вез морепродукты, следуя из Воронежа в Россошь.
Еще в пути мужчина заметил, что два задних колеса транспортного средства открутились, однако принять меры он не успел, допустив опрокидывание большегруза.
Чтобы помочь водителю, инспекторы попросили у одного из местных жителей подъемный кран. В итоге фуру «подняли на ноги» и водитель повез «морских гадов» дальше.