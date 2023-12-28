Псевдориелтора приговорили к 5 годам лишения свободы в Хабаровске

— В ходе следствия установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года обвиняемая, являясь агентом по недвижимости, заключала с клиентами договоры на оказание услуг по покупке объектов недвижимости. Обязательным условием при составлении документов являлось внесение аванса покупателем, — прокомментировали в УМВД по Хабаровскому краю. Сумма предоплаты была разной и варьировалась в зависимости от объектов якобы приобретаемой недвижимости и платежеспособности клиентов: от 100 тысяч до 3 миллионов рублей.



Получив предоплату, женщина исчезала. Таким образом псевдориелтор обманула восьмерых хабаровчан, украв у них 8 млн рублей. По статье «Мошенничество» ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Исполнение приговора отсрочили до момента достижения её ребенком 14-летнего возраста.