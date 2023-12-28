Желтый уровень опасности из-за гололеда и сильного ветра продлили в Воронежской области

В Воронежской области сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за ряда опасных явлений. Синоптики рассказали о гололеде и сильном ветре в ближайшие сутки. Данные появились на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России 27 декабря.
На дорогах все также жителей региона предупреждают о гололедице в период до 6:00 пятницы, 29 декабря. Кроме того, сильный ветер будет дуть как минимум до 18:00 четверга, 28 декабря. Местами его порывы достигнут 15−20 м/с.
Что касается температуры воздуха, то к концу рабочей недели она будет колебаться от 0… до +2, возможен снег с дождем.