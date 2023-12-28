ВСУ за сутки около 60 раз обстреляли Белгородскую область

Гладков уточнил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ выпустили восемь минометных снарядов, по селу Красный Хутор — один артиллерийский снаряд, в селе Журавлевка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, также посажены с последующей детонацией один БПЛА и два дрона-камикадзе. По его данным, в Борисовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка — зафиксировано два гранатометных выстрела, в Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый — установлено два прилета.