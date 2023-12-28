В Приморье СК завел уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек — РИА Новости. В Уссурийске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в сбыте шкуры амурского тигра, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Во вторник УФСБ России по Приморскому краю сообщило о пресечении попытки продажи двумя ранее судимыми местными жителями шкуры амурского тигра за 1 миллион рублей.
«Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, оборот ценных диких животных)», — говорится в сообщении СУСК.
«Фигуранты обратились к некому гражданину с предложением о продаже шкуры и стали вести с ним переговоры о цене, способе и условиях продажи. После достижения соглашения 25 декабря 2023 года один из соучастников встретился с покупателем и сбыл ему незаконный товар. В то же время он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — добавляет следственное управление.
Отмечается, что следователи уже провели обыски по месту жительства подозреваемых, шкура изъята. Один из фигурантов уже находится под стражей по другому уголовному делу, в отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения.