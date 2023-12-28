В Приморье СК завел уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра

«Фигуранты обратились к некому гражданину с предложением о продаже шкуры и стали вести с ним переговоры о цене, способе и условиях продажи. После достижения соглашения 25 декабря 2023 года один из соучастников встретился с покупателем и сбыл ему незаконный товар. В то же время он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — добавляет следственное управление.