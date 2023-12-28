С челябинского завода украли запчасти на 30 млн рублей

В Челябинске двух работников локомотивного депо будут судить за мошенничество на 30 млн рублей.
По версии следствия, железнодорожники работали с группой сообщников с 2016 по 2020 год.
— Обвиняемые скрывали от учета не годные к эксплуатации оси колесных пар локомотивов, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
Не учтенные в документах оси сообщники вывозили с электровозного завода под видом металлолома.
Теперь железнодорожникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей.