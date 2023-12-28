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Челябинский медик за деньги «избавляла» людей от проблем с ковидом

ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря, ФедералПресс. Фельдшер из Челябинска зарабатывала на поддельных справках о вакцинации от ковида. При этом прививки сделано не было.

«Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи получала незаконные вознаграждения за составление медицинской документации с отражением в ней сведений о якобы проведенной фиктивной вакцинации против коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выявлено 28 эпизодов преступных действий, за которые получено в общей сумме 82,5 тысячи рублей.

Суд приговорил женщину к исправительным работам. Ее обвинили в получении мелких взяток.

По исковому заявлению от прокурора Ленинского района суд взыскал с медика полученные в качестве взяток деньги.