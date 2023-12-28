В ТРЦ «Карнавал» эскалатор зажевал ногу мальчика

Об этом сообщает телеграм-канал «Ural Mash».
Инцидент произошел во время поднятия ребенка вместе с мамой. Стопа наполовину вошла в механизм.
Потребовалось около 15 минут, чтобы освободить ногу мальчика из эскалатора. На месте уже находится скорая помощь.
«МК-Урал» ранее писал, что 4 ноября в торговом центре Екатеринбурга мужчина на инвалидной коляске упал с эскалатора. Несчастный случай произошел в ТЦ на Победы, 96.
«Сотрудники секонд-хенда быстро подбежали, он лежал на протяжении десяти минут, иногда шевелился», — сообщил очевидец.
По словам другого очевидца, мужчина упал два раза. Первый раз — возле спуска на эскалатор, второй — на эскалаторе.