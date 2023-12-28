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В ТРЦ «Карнавал» эскалатор зажевал ногу мальчика

В Екатеринбурге в ТРЦ «Карнавал» ногу 5-летнего мальчика заживал эскалатор.
Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом сообщает телеграм-канал «Ural Mash».

Инцидент произошел во время поднятия ребенка вместе с мамой. Стопа наполовину вошла в механизм.

Потребовалось около 15 минут, чтобы освободить ногу мальчика из эскалатора. На месте уже находится скорая помощь.

«МК-Урал» ранее писал, что 4 ноября в торговом центре Екатеринбурга мужчина на инвалидной коляске упал с эскалатора. Несчастный случай произошел в ТЦ на Победы, 96.

«Сотрудники секонд-хенда быстро подбежали, он лежал на протяжении десяти минут, иногда шевелился», — сообщил очевидец.

По словам другого очевидца, мужчина упал два раза. Первый раз — возле спуска на эскалатор, второй — на эскалаторе.