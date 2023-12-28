Завод в Омской области отказался платить травмированному работнику

Любинский районный суд Омской области помог омичу, получившему травму на заводе, получить выплаты и восстановить справедливость. Об этом сообщается на официальном сайте суда.
Мужчина работал на «Любинском заводе пива и кондитерских изделий» штукатуром — маляром. В декабре 2022 года мужчина получил травму = ему в глаз отлетела металлическая щетина. Пострадавшего увезли в больницу. После операции и восстановления мужчина обратился в суд, так как руководство завода отказалось платить компенсацию.
В суде мужчине удалось доказать тот факт, что он работал на заводе. Теперь руководство должно выплатить мужчине страховую выплату и компенсацию.