Челябинская пенсионерка лишилась почти 400 тыс., желая получить 10 млн «компенсации» за БАДы

«В итоге в течение месяца она совершила шесть переводов на десятки тысяч рублей. После очередного требования у потерпевшей возникли сомнения, и она перезвонил в фирму, где ранее приобретала добавки. Представители организации пояснили, что они работают в штатном режиме и в никаких судебных процессах не участвует», — добавили в полиции.