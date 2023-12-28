Челябинская пенсионерка лишилась почти 400 тыс., желая получить 10 млн «компенсации» за БАДы

Женщина рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что ее признали потерпевшей по уголовному делу в отношении производителя приобретенных ею ранее БАДа. Женщине также озвучили размер компенсации — 10 млн рублей. Пенсионерке даже якобы предоставили адвоката.
«В итоге в течение месяца она совершила шесть переводов на десятки тысяч рублей. После очередного требования у потерпевшей возникли сомнения, и она перезвонил в фирму, где ранее приобретала добавки. Представители организации пояснили, что они работают в штатном режиме и в никаких судебных процессах не участвует», — добавили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).