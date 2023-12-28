В Сочи автомобиль протаранил стену в супермаркете

В Лазаревском районе Сочи каршеринговый автомобиль на полной скорости протаранил стену в супермаркете и практически оказался в торговом зале. В Сети опубликовано видео с места событий. На кадрах видно, что передняя часть машины полностью разбита.
По счастливой случайности, на пути транспортного средства в момент ДТП не оказалось посетителей магазина. Инцидент обошелся без жертв. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
«По предварительным данным, 41-летний водитель каршерингового автомобиля “КИА” при движении съехал с дороги и врезался о стену магазина», — сообщили в УВД по городу Сочи.
Не исключено, что водитель заснул за рулем.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае 27 декабря на трассе в ДТП насмерть разбились женщина и 7-летний ребенок.