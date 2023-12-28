Сразу 37 человек отравились в популярном ресторане Астаны

Второй случай массового отравления в ресторане произошел в этом месяце — по нему в настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия. Количество пострадавших составляет 37 человек. В столичном ДСЭК сообщили, что речь в данном случае идет о ресторане «Окадзаки».