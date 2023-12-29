На СВО погиб военнослужащий Сергей Фотин из Пермского края

«Сергей Петрович родился в селе Змеевка Частинского района в многодетной семье. Затем его семья обосновалась в Осинском районе. Закончил школу Сергей Петрович в селе Устиново. В училище получил профессию шофера и всю свою трудовую деятельность связал с лесной отраслью. В Осе женился, вскоре родился и сын», — рассказали в администрации Осинского округа.