На СВО погиб военнослужащий Сергей Фотин из Пермского края

Военнослужащий Сергей Фотин из Пермского края погиб на СВО.
О гибели бойца сообщает администрация Осинского округа, где последние годы жил Сергей Фотин. Он был убит 1 декабря во время выполнения боевой задачи.
«Сергей Петрович родился в селе Змеевка Частинского района в многодетной семье. Затем его семья обосновалась в Осинском районе. Закончил школу Сергей Петрович в селе Устиново. В училище получил профессию шофера и всю свою трудовую деятельность связал с лесной отраслью. В Осе женился, вскоре родился и сын», — рассказали в администрации Осинского округа.
Родные говорят, что Сергей очень любил природу — гулять по лесу, слушать пение птиц, собирать грибы и ягоды. О нём отзываются как о хорошем мастере, который всегда готов прийти на помощь.
Прощание с погибшим бойцом состоится 29 декабря в деревне Пермякова Осинского округа.