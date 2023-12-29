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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Во многих городах Украины, в том числе столице, прогремели взрывы, пишут местные СМИ.
Киев
Источник: Reuters

На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

«Киев — взрывы. Предварительно, работает ПВО», — говорится в публикации телеканала «Общественное» в Telegram.

Позже мэр города Виталий Кличко написал о повторных взрывах, подтвердил информацию об интенсивной работе системы противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях. По его данным, в Подольском районе горит складское помещение.

Сообщается о взрывах в пригороде Днепропетровска и Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе уже третья волна ударов, есть проблемы с подачей электроэнергии.

Во Львове на западе Украины произошел пожар на «объекте критической инфраструктуры» после нескольких «прилетов», написал в Telegram мэр Андрей Садовой. Он не стал приводить другие детали.

Кроме того, звуки взрывов слышны в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области.