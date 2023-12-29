Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах

На всей территории страны объявлена воздушная тревога.
«Киев — взрывы. Предварительно, работает ПВО», — говорится в публикации телеканала «Общественное» в Telegram.
Позже мэр города Виталий Кличко написал о повторных взрывах, подтвердил информацию об интенсивной работе системы противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях. По его данным, в Подольском районе горит складское помещение.
Сообщается о взрывах в пригороде Днепропетровска и Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе уже третья волна ударов, есть проблемы с подачей электроэнергии.
Во Львове на западе Украины произошел пожар на «объекте критической инфраструктуры» после нескольких «прилетов», написал в Telegram мэр Андрей Садовой. Он не стал приводить другие детали.
Кроме того, звуки взрывов слышны в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области.