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Что известно об аварии с тремя погибшими на автодороге в Ростовской области

Трагедия произошла 28 декабря.
Источник: ГУ МВД

Днём в четверг, 28 декабря, на 43-м километре автодороги «Дубовское -Заветное» в Дубовском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП. Подробности узнал Rostov.aif.ru.

Выехал на «встречку»?

Предварительно ситуацию в Управлении ГИБДД по Ростовской области комментируют так. 25-летний водитель, сидевший за рулём иномарки Kia Rio, ехал в сторону Дубовского и выехал на встречную полосу. Там произошла лобовая авария с LADA Largus под управлением водителя 1977 года рождения.

Из-за травм после удара оба водителя и 53-летний пассажир LADA Largus погибли на месте. Машины развернуло в противоположные стороны. Сейчас инспекторы ГИБДД занимаются установлением деталей случившегося.

Прокуратура вмешалась.

Трагедией заинтересовалась прокуратура. На место происшествия выехал заместитель прокурора Дубовского района Евгений Полищук.

«Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, — рассказали Rostov.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. — По её результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования».

ГИБДД