Что известно об аварии с тремя погибшими на автодороге в Ростовской области

Предварительно ситуацию в Управлении ГИБДД по Ростовской области комментируют так. 25-летний водитель, сидевший за рулём иномарки Kia Rio, ехал в сторону Дубовского и выехал на встречную полосу. Там произошла лобовая авария с LADA Largus под управлением водителя 1977 года рождения.