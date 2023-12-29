Что известно об аварии с тремя погибшими на автодороге в Ростовской области

Днём в четверг, 28 декабря, на 43-м километре автодороги «Дубовское -Заветное» в Дубовском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП. Подробности узнал Rostov.aif.ru.
Выехал на «встречку»?
Предварительно ситуацию в Управлении ГИБДД по Ростовской области комментируют так. 25-летний водитель, сидевший за рулём иномарки Kia Rio, ехал в сторону Дубовского и выехал на встречную полосу. Там произошла лобовая авария с LADA Largus под управлением водителя 1977 года рождения.
Из-за травм после удара оба водителя и 53-летний пассажир LADA Largus погибли на месте. Машины развернуло в противоположные стороны. Сейчас инспекторы ГИБДД занимаются установлением деталей случившегося.
Прокуратура вмешалась.
Трагедией заинтересовалась прокуратура. На место происшествия выехал заместитель прокурора Дубовского района Евгений Полищук.
«Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, — рассказали Rostov.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. — По её результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования».