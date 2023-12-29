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В воронежском поселке рухнула водонапорная башня

Более 500 жителей воронежской Нижней Каменки остались без воды в преддверии Нового года.
Источник: СКРИНШОТ ВИДЕО / «ВЕСТИ ВОРОНЕЖ»

Дышавшая на ладан дырявая водонапорная башня после очередного латания не выдержала и рухнула.

По словам местных жителей, вода сейчас есть только у владельцев колодцев, однако питьевой ее назвать сложно.

Нижнекаменские чиновники обещают, что в новогоднюю ночь жители будут уже с водой, якобы насос в скважине подключат по временной схеме.

Новая башня в поселке появится только в следующем году. Ее построят на средства из резервного фонда района.

Как рассказала глава администрации Нижнекаменского сельского поселения Наталья Турищева, местные власти прилагают все усилия для восстановления водоснабжения. Речь идет о «какой-то мини-башне».

Также она добавила, что рабочие, которые согласились заняться этим вопросом, уже найдены.

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