В воронежском поселке рухнула водонапорная башня

Дышавшая на ладан дырявая водонапорная башня после очередного латания не выдержала и рухнула.
По словам местных жителей, вода сейчас есть только у владельцев колодцев, однако питьевой ее назвать сложно.
Нижнекаменские чиновники обещают, что в новогоднюю ночь жители будут уже с водой, якобы насос в скважине подключат по временной схеме.
Новая башня в поселке появится только в следующем году. Ее построят на средства из резервного фонда района.
Как рассказала глава администрации Нижнекаменского сельского поселения Наталья Турищева, местные власти прилагают все усилия для восстановления водоснабжения. Речь идет о «какой-то мини-башне».
Также она добавила, что рабочие, которые согласились заняться этим вопросом, уже найдены.