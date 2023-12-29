Соседи убитой в Петропавловске семьи рассказали подробности трагедии

«28 декабря их сын не пришел в школу, Вадим с Юлей тоже не отвечали на звонки. И работник, который водит автобус на семейной фирме, 28 декабря в 11 часов позвонил брату Вадима, что семья не выходит на связь. Брат приехал, проник в дом и обнаружил их убитыми. Он и позвонил в полицию. Соседи говорят, что убили их ножом. Но все, кто видел, кто заходил в дом, выдвигают свои версии. Это просто версии. Вроде как парня убили первым, а потом, когда Вадим с Юлей зашли в дом, они шли с работы, и их тоже. Вадим с Юлей вечером заходили в наш продуктовый магазин. Соседи наши их видели там. Вадим вроде без куртки уже был, а Юля была в верхней одежде, получается, не успела даже снять. Она лежала на пороге. Пакеты с продуктами валялись рядом. Преступники их не тронули», — поделился сосед.