Сбежавший с фермы в Краснодарском крае страус погиб, застряв в заборе

Сбежавший от хозяина страус устроил переполох в Армавире. Большая экзотическая птица, бегающая по городским улицам, попала на видеорегистратор местного жителя.
Кадры опубликованы в социальных сетях. По словам очевидцев, страус был очень напуган. Ситуацию усугубляли хулиганы, которые бросали в него различные предметы. В итоге запаниковавшая птица погибла, застряв в прутьях забора.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в конце ноября 2023 года на трассе в Крымском районе в темное время суток грузовик насмерть сбил благородного оленя.