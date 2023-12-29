Очевидцы сообщили о падении двух людей с 7 этажа дома на Ново-Садовой в Самаре

В пятницу, 29 декабря 2023 года, на улице Ново-Садовой в Самаре произошло ЧП. Там два человека разбились при падении с седьмого этажа одного из домов. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.
— Вроде как два человека упали с седьмого этажа. С общего балкона, где переход с лифтовой площадки к лестницам в подъезде, — рассказали местные жители.
По предварительным данным, пострадавшие не выжили. На месте очевидцы заметили машину скорой помощи и три полицейских автомобиля. Правоохранители сейчас разбираются в деталях произошедшего.