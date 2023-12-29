На предприятии «Ураласбест» погиб сотрудник

В Асбесте 29 декабря на местном предприятии произошел несчастный случай. В результате ЧП погиб мужчина, работавший на производстве № 2. Об этом сообщает «Ураласбест» в официальном сообществе во «ВКонтакте».
В настоящий момент специальная комиссия устанавливает детали происшествия.
— ПАО «Ураласбест» с прискорбием сообщает, что 29 декабря 2023 года в 11.00 на производстве № 2 произошел несчастный случай. Администрация и профсоюзный комитет ПАО «Ураласбест» приносит соболезнования родственникам погибшего, — сообщает предприятие.
Сообщается, что погибшему сотруднику было 36 лет.
Ранее, стало известно, что на предприятиях региона скончалось более 150 человек. Из них 114 человек умерли на рабочем месте. Чаще всего причиной становились сердечно-сосудистые заболевания.