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Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли более 50 ударов по военным объектам ВСУ, в том числе аэродромам и арсеналам, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
Удары высокоточным оружием по объектам на Украине. Архивное фото
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники», — говорится в публикации.

Кроме того, военные наносили удары по местам размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

В пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах во многих городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков и Львов. Кроме того, звуки разрывов слышали в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный заявил об атаке на военные, промышленные и инфраструктурные объекты.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как отмечал Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.