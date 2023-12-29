Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ

«В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники», — говорится в публикации.
Кроме того, военные наносили удары по местам размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.
В пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах во многих городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков и Львов. Кроме того, звуки разрывов слышали в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный заявил об атаке на военные, промышленные и инфраструктурные объекты.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как отмечал Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.