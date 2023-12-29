Самолет авиакомпании SCAT не смог приземлиться в Астане и вернулся в Алматы

«Вылет стоит на час ночи. Иногородние размещены по отелям, а алматинцы — отправлены по домам и, соответственно, будут получать уведомления… Они просто вернулись обратно, никаких внештатных ситуаций не было», — сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT.