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Самолет авиакомпании SCAT не смог приземлиться в Астане и вернулся в Алматы

Сегодня самолет авиакомпании SCAT вылетел в столицу из Алматы. Но приземлиться в Астане воздушное судно не смогло из-за погодных условий, передает корреспондент NUR.KZ.
Самолет авиакомпании SCAT не смог приземлиться в Астане и вернулся в Алматы
Источник: пресс-служба авиакомпании SCAT

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что самолет долетел до Астаны, но из-за плохой погоды в столице был вынужден вернуться обратно в Алматы.

«Вылет стоит на час ночи. Иногородние размещены по отелям, а алматинцы — отправлены по домам и, соответственно, будут получать уведомления… Они просто вернулись обратно, никаких внештатных ситуаций не было», — сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT.

Напомним, ранее сообщалось, что летевшему в Костанай самолету Qazaq Air пришлось вернуться в Астану из-за технических неполадок.