Во Владивостоке организована проверка после повреждения пихты в сквере

Ранее дирекция общественных пространств Владивостока сообщала, что инцидент произошел в сквере на улице Русской, 48 в среду вечером. Неизвестный мужчина пришел в сквер, вытащил пилу из пакета и спилил верхушку пихты, которая росла в сквере, после чего ушел. Действия злоумышленника попали на запись камер видеонаблюдения. Спиленную часть дерева через полчаса забрал и унес в неизвестном направлении другой человек, предположительно, женщина. В дирекции заявляли о намерении обратиться в полицию.