Новосибирцы делятся в соцсетях фото последствий ночного предновогоднего шторма

Скорость ветра достигала 23 м\с. Во дворах оборвало новогодние украшения, попадали наряженные ели. Кое-где ветер перевернул остановки и снес рекламные баннеры. А спутниковые антенны слетели с балконов высоток.
Из-за непогоды перекрыто движение грузового и пассажирского транспорта по двум региональным трассам: на трассе Р-254 «Иртыш», в границах Новосибирской области и автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», по причине сильного гололёда, бокового ветра и плохой видимости. Время снятия ограничений пока неизвестно.
Ветер продолжает бушевать, однако, судя по фото, опубликованным в соцсетях, критических разрушений нынешний шторм после себя не оставил.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что Новосибирскую область накроет новогодний шторм