Новосибирцы делятся в соцсетях фото последствий ночного предновогоднего шторма

Из-за непогоды перекрыто движение грузового и пассажирского транспорта по двум региональным трассам: на трассе Р-254 «Иртыш», в границах Новосибирской области и автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», по причине сильного гололёда, бокового ветра и плохой видимости. Время снятия ограничений пока неизвестно.