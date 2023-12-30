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Новосибирцы делятся в соцсетях фото последствий ночного предновогоднего шторма

Новосибирцы делятся в соцсетях фото последствий ночного шторма, который бушевал в областной столице в ночь с 29 на 30 декабря.
Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 75% 753 мм рт. ст. +5°

Скорость ветра достигала 23 м\с. Во дворах оборвало новогодние украшения, попадали наряженные ели. Кое-где ветер перевернул остановки и снес рекламные баннеры. А спутниковые антенны слетели с балконов высоток.

Из-за непогоды перекрыто движение грузового и пассажирского транспорта по двум региональным трассам: на трассе Р-254 «Иртыш», в границах Новосибирской области и автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», по причине сильного гололёда, бокового ветра и плохой видимости. Время снятия ограничений пока неизвестно.

Ветер продолжает бушевать, однако, судя по фото, опубликованным в соцсетях, критических разрушений нынешний шторм после себя не оставил.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что Новосибирскую область накроет новогодний шторм 29—30 декабря.