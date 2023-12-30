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Четыре человека погибли в ДТП в Павлодарской области

Смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области. Столкнулись два легковых авто. Все, кто находился внутри, погибли, передает корреспондент агентства Kazinform.
Источник: Kazinform

Авария произошла в 25 километрах от села Теренколь. Вызов в скорую поступил вчера в 17:58 часов.

— Причиной ДТП стало столкновение двух машин. Были задействованы бригада скорой помощи и медработники села Байконыс. Бригада скорой помощи выехала по первой категории срочности, медики добрались до места аварии за 11 минут. На месте медики констатировали смерть четверых мужчин, — сообщили в пресс-службу станции скорой помощи.

В департаменте полиции подробности и предварительную причину ДТП пока не озвучивали.