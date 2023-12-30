Четыре человека погибли в ДТП в Павлодарской области

— Причиной ДТП стало столкновение двух машин. Были задействованы бригада скорой помощи и медработники села Байконыс. Бригада скорой помощи выехала по первой категории срочности, медики добрались до места аварии за 11 минут. На месте медики констатировали смерть четверых мужчин, — сообщили в пресс-службу станции скорой помощи.